Economy news della settimana scelte dalla redazione: limiti a contanti tra parenti, bonus carte, ipotesi quota 92, rivalutazione pensioni e bonus facciate

Con l'approvazione del Decreto Fiscale le economy news della settimana non potevano non far leva su tutte le novità che saranno introdotto (o potrebbero essere introdotte) dalla prossima Legge di Bilancio. Si va dal nuovo limite contanti tra parenti alle novità relative al mondo delle pensioni (come l'ipotesi quota 92 e le rivalutazioni dell'assegno pensionistico), fino ad arrivare ai tanti chiacchierati bonus, trai quali il discusso bonus carte di credito e - l'ultimo arrivato - il bonus facciate.