Economy News della settimana: ipotesi e novità 2020 per quota 100 e legge Fornero, scadenze fiscali di dicembre, lavoro e concorsi in atto

Settimana piuttosto intensa, quella che sta per concludersi. Entra nel vivo l'iter di approvazione della Legge di Bilancio 2020, con i Parlamentari impegnati nella discussione delle varie migliaia di emendamenti presenti a Manovra e Collegato fiscale. A tenere banco negli ultimi 7 giorni, però, è stato il tema delle pensioni: il Governo studia una riforma che permetta di superare la Legge Fornero e, nel frattempo, introduce alcune novità per quel che riguarda Opzione donna e quota 100. Sul fronte fiscale, invece, fa capolino una novità sulla TARI. La Pubblica Amministrazione, infine, dice addio al blocco del turn over e si prepara a centinaia di migliaia di assunzioni.