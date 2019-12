Economy news della settimana: Imu prime case, Mes, Isee a rischio e riforma pensioni

A Roma, si continua a lavorare in maniera stringente per consegnare la Manovra 2020 che non contemplerà alcuna stretta sulle "finte prime case", a differenza di quanto trapelato nei giorni scorsi. Altro tema caldo è quello riguardante il MES, il meccanismo che regola il Fondo Salva-Stati europeo. Conte si è vista accettata la modifica richiesta che riguarda il negoziato, in modo che sia chiaro che deve proseguire e non terminare a gennaio 2020. C'è poi la 'spina nel fianco' delle dichiarazioni Isee 2020 che sono a rischio già da gennaio. L’allarme lo ha lanciato la Consulta Nazionale dei Caf che ha sottolineato come “senza un’adeguata copertura finanziaria l’attività Isee, alla base delle misure sociali del Governo, potrebbe essere pagata direttamente dai cittadini”. Infine si è tornati a parlare di riforma delle pensioni: obbiettivo, Quota 41.