Economy news della settimana: errore pensioni, pasta contaminata, allarme banche, rimborsi bollette

Nella settimana che si è appena conclusa vi abbiamo parlato dei nuovi assegni per la pensione per rimediare a un errore di calcolo dell'Inps e del rischio contaminazione per un particolare tipo di pasta. Tra le notizie che avete più apprezzato anche l'allarme relativo alle banche e ai costi dei conti correnti, e la storica sentenza sulla fatturazione delle bollette telefoniche a 28 giorni. Scorrete la gallery per leggere le notizie.