Economy news della settimana: ecobonus 110%, cassa integrazione, spese sanitarie, compensi virologi

La settimana che si è appena conclusa ha visto al centro del dibattito economico-politico il qui lo speciale di QuiFinanza) e tutte le misure previste dal Governo Conte per aiutare imprese e famiglie nell'emergenza Covid. Tra i diversi strumenti messi in campo, uno di quelli che più hanno destato interesse è quello relativo al superecobonus edilizio al 110% per l'efficientamento energetico e anti-sismico, così come i dettagli relativi alla cassa integrazione. Tra le notizie che più avete letto e commentato c'è anche quella relativa a cosa si può detrarre dalla dichiarazione dei redditi come spese mediche, nonché i compensi dei virologi in tv, in particolari i due volti ormai famosi Roberto Burioni e Ilaria Capua.