Economy news della settimana: Di Maio vs Conte, esenzione canone Rai, truffa RdC e obbligo scontrino elettronico

La settimana che volge al termine ha visto l’ingresso di un nuovo anno e il ripetersi degli stessi problemi per il Governo Conte. Lo “scontro” tra il premier e il suo vice Luigi Di Maio si è consumato su reddito di cittadinanza e Quota 100. A proposito di reddito di cittadinanza, l’ennesima truffa dimostra che la misura è stata spesso assegnata alle persone sbagliante e non a chi è in difficoltà economica. Per le fasce più deboli della popolazione intanto, con l’arrivo del 2020, scattano nuove fasce di esenzione dal pagamento del canone Rai. Infine il nuovo anno ha portato anche l’obbligo dello scontrino elettronico per tutti gli esercenti.