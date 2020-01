Economy news della settimana: cosa possono fare banche e Poste senza dircelo, detrazioni e pensione anticipata

Nella settimana che si è appena conclusa abbiamo dato spazio soprattutto alla questione delle banche che, con un certo grado di discrezionalità, possono decidere di chiudere i nostri conti correnti senza preavviso. Abbiamo parlato anche dei Buoni Fruttiferi Postali e di come Poste Italiane possa cambiarne il rendimento, anche in modo retroattivo. Tra gli articoli che avete apprezzato di più c'è anche quello dedicato alle nuove detrazioni che si potranno effettuare nel 730 2020. Infine, vi abbiamo raccontato come potete andare in pensione prima dei fatidici 67 anni di età.