Economy news della settimana: Coronavirus, pensioni, Reddito di cittadinanza e fattura elettronica

Anche questa settimana il dibattito economico è stato quasi completamente monopolizzato dalla rapida diffusione nel nostro Paese del contagio da Coronavirus. Vi abbiamo parlato delle gravi conseguenze economiche di questa emergenza e di molto altro, raccontandovi di come questo “cigno nero” possa abbattersi soprattutto proprio sul Belpaese. Vi abbiamo avvertito dei rischi e spiegato quali comportamenti tenere nella vita di tutti i giorni, come sottolineato anche in un appello da parte dei sindacati. Infine, abbiamo dato spazio alle novità sul reddito di cittadinanza e sulla fattura elettronica. Scorrete la gallery per leggere le notizie...