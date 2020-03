Economy news della settimana: Coronavirus, novità pensioni e reddito di cittadinanza, Fisco

Questa settimana, come sappiamo, il dibattito economico è stato quasi completamente monopolizzato dalla diffusione nel nostro Paese del Coronavirus. Vi abbiamo parlato delle conseguenze economiche di questa emergenza e di molto altro, raccontandovi anche come diversi supermercati siano stati letteralmente presi d'assalto dai clienti intenti a fare rifornimento di scorte. Abbiamo però come sempre dato spazio anche ad altre notizie, come le novità del cedolino di marzo per le pensioni e del reddito di cittadinanza per il mese di febbraio. Infine, vi abbiamo mostrato quali sono le spese che attirano particolarmente la “curiosità” del Fisco. Scorrete la gallery per leggere le notizie...