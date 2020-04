Economy news della settimana: bonus 600 euro, riduzione affitti, bonus bollette e novità Cig Inps

Nella settimana appena conclusa, l'emergenza sanitaria ha continuato ad essere, purtroppo, protagonista anche delle notizie economiche. Vi abbiamo parlato dell'arrivo del bonus 600 euro e dei suoi aumenti in vista ad aprile e dell'importante novità sugli affitti, con il sì agli accordi tra inquilini e proprietari per ridurre il canone di locazione. Tra gli articoli che avete più apprezzato e commentato, anche quello dedicato alle bollette e a tutti i bonus e le proroghe per acqua, luce e gas, nonché l'arrivo all'Inps di una procedura più semplice e veloce per il pagamento della cassa integrazione. Scorrete la gallery per leggere le notizie...