Economy news della settimana: bonus 600 euro, spostamenti, autodichiarazione, bonus 800 euro

Nella settimana appena trascorsa abbiamo dato grande spazio al nuovo decreto del Governo dedicato alla Fase 2 che scatta lunedì 4 maggio e mette fine, almeno per ora, al lockdown che ha costretto l'Italia a fermarsi. Vi abbiamo spiegato come cambieranno gli spostamenti e la relativa autodichiarazione necessaria. Tra le notizie che avete più apprezzato, anche quelle relative al bonus 600 euro erogato dall'Inps per i lavoratori autonomi e le partite Iva, e l'aumento dell'indennità, nel prossimo decreto Aprile, fino a 800 euro.