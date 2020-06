Economy news della settimana: bonus 1000 euro, Cig, novità pensioni e Coronavirus

Nella settimana appena conclusa sono stati come sempre moltissimi gli argomenti economici che abbiamo trattato. Tra quelli che avete più letto e apprezzato, il bonus 1000 euro di maggio per gli autonomi, con il paradosso dei requisiti troppo stretti, la cassa integrazione con il pagamento di giugno, l'aumento dell'età pensionabile e la relazione tra la probabilità di contrarre il Coronavirus e il proprio gruppo sanguigno. Scorrete la gallery per leggere le notizie...