Economy news della settimana: aumenti stipendi, Fisco, Paesi in cui vivere in pensione e caos Agenzia Entrate

La settimana che volge al termine ha visto al centro del dibattito politico-economico gli aumenti fino a 500 euro che arriveranno nel 2020. Il taglio del cosiddetto cuneo fiscale si tradurrà quest’anno in benefici economici specifici per i lavoratori con busta paga. Altra novità è quella relativa ai controlli dell’Agenzia delle Entrate estesi ai conti correnti bancari. Ora il Fisco ha accesso ai dati e i movimenti bancari dei contribuenti, e può procedere a verifica tutte le volte che lo ritiene necessario. E per chi è in pensione invece quali sono le novità? International Living ha stilato una particolare classifica con le 10 mete migliori in cui andare a vivere una volta diventati pensionati. Infine, ha tenuto banco il caos che sta vivendo l'Agenzia delle Entrate. Questo stallo rischia di bloccare l'operatività di 3500 funzionari, con conseguenze importanti.