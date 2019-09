Economy news della settimana: addio token per home banking, assegno unico per figli a carico, il taglio del cuneo fiscale, scenari quota 100, flat tax e reddito di cittadinanza

Una settimana ricca di novità sul fronte economico. Con il Conte bis il nuovo Governo si è messo a lavoro per varare le prossime riforme da inserire in Manovra: dal taglio del cuneo fiscale alla conferma di quota 100, fino ad arrivare al reddito di cittadinanza e alla tanto discussa flat tax. In tutto questo si sono fatte strada le novità relative all'addio al token per home banking e gli ultimi aggiornamenti su assegno unico per figli a carico.