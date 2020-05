Economy news della settimana: novità 730, limite contanti, bonus maggio e cassa integrazione

La settimana che si è appena conclusa ha visto come sempre molti argomenti caldi in primo piano, tutti collegati all'emergenza Covid-19 e alle misure adottate dal Governo Conte per la ripartenza e il sostegno a famiglie e imprese. Tra le notizie che avete più letto e condiviso, quella sul nuovo 730, che introduce nuovi limiti di reddito per i familiari a carico, quella sul nuovo limite posto ai contanti, quella sul nuovo bonus maggio e infine la procedura veloce per la cassa integrazione. Scorrete la gallery per leggerle tutte.