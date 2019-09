Economy news della settimana: superanagrafe conti correnti, controlli sul contante, Iva sulla patente, i piani del nuovo governo

C’è tanto “Conte bis” nella rassegna stampa settimanale. Come c’era da aspettarsi, il nuovo esecutivo guidato (nuovamente) dal premier Giuseppe Conte “detta” la scaletta stampa, con notizie che vanno dalla prossima manovra di bilancio alla riforma delle pensioni, passando per la flat tax, la gestione dei flussi migratori e molto altro ancora. Passano così in secondo piano notizie che, in altri periodi, avrebbero avuto ben altro spazio. Al ritorno delle vacanze, ad esempio, troviamo ad aspettarci la nuova super-anagrafe dei conti correnti, i controlli dell’Agenzia delle Entrate sull’utilizzo anomalo dei contanti; l’introduzione (retroattiva) dell’IVA sulle lezioni di scuola guida e i primi controlli sulle dichiarazioni ISA presentate dai liberi professionisti. Ma procediamo con ordine.