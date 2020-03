Economy news della settimana: bufala pensioni e anticipi, Inps, Poste e banche

Anche l'attenzione della settimana che si è appena conclusa è stata catalizzata dall'emergenza Coronavirus, e non potrebbe essere altrimenti. Tra le notizie che avete più letto e commentato, c'è prima di tutto quella relativa agli sciacalli che non si fermano mai e che anche adesso sono in azione: circola in questi giorni un finto messaggio sulle pensioni che è bene riconoscere subito. Vi abbiamo spiegato anche le nuove normative e i nuovi orati adottati dall'Inps e dalle Poste e l'anticipo della pensione di aprile in alcuni casi. Infine, tra le notizie che più avete apprezzato, quella relativa al botta e risposta tra sindacati e banche sulle condizioni di lavoro dei dipendenti degli istituti di credito, che sono stati costretti a correre ai ripari e adottare nuove misure cautelative. Scorrete la gallery per leggere le notizie complete.