Economy news della settimana: accordo Recovery Fund, assegno unico figli, guida Superbonus 110%

La settimana che sta per concludersi è stata, a livello economico e finanziario, “dominata” dalle notizie e dagli aggiornamenti in arrivo da Bruxelles. Nella capitale belga, infatti, è andato in onda il durissimo confronto che ha poi portato all’accordo sul Recovery Fund da 750 miliardi di euro (oltre 200, come noto andranno all’Italia). Sul fronte interno, si registra l’approvazione dell’assegno universale per i figli (il primo step del Family Act, per intendersi), la pubblicazione della guida al Superbonus 110% da parte dell’Agenzia delle Entrate e le novità per le pensioni di agosto. Vediamo tutto nel dettaglio.