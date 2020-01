Economy news del 2019: i fatti più salienti dell’anno appena passato

Un anno si è appena concluso e, nell'attesa di scoprire cosa il 2020 ha in riservo per noi, non ci resta che ripercorrere i fatti più salienti che hanno contraddistinto il 2019. Dalla minaccia di una procedura di infrazione Ue per l'Italia alla crisi di Governo aperta da Salvini, ma non solo. Tutte le novità economico - fiscali che sono state introdotte negli ultimi 12 mesi e che - come vedremo - ci porteremo inevitabilmente dietro anche l'anno prossimo.