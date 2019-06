L’economia della settimana: limite prelievo contanti e controlli banche, rottamazione ter fase due, scadenza 730 1° luglio e concorso Inps da 1000 assunzioni

Tra controlli sul prelievo dei contanti, assunzioni da parte dell’INPS e varie scadenze fiscali, l’ultima settimana di giugno è stata caratterizzata da notizie di grande rilievo. Sul fronte fiscale tengono banco i nuovi limiti di prelievo dei contanti e i controlli che ne seguiranno, la seconda fase della cosiddetta rottamazione ter e le scadenze in arrivo per la dichiarazione IRPEF. Buone notizie sul fronte occupazionale, con l’INPS che assume 1.000 nuove figure a partire dal 1° luglio. La politica, invece, è stata impegnata a disinnescare la bomba della procedura procedura d’infrazione, nella speranza di risolvere il prima possibile il nodo-debito pubblico. Vediamo in dettaglio cosa è successo tra il 23 e il 29 giugno 2019.