L’economia della settimana: Digitale terrestre e rottamazione tv obbligatoria, requisiti minimi pensione, detrazione spese sanitarie 2019 e Novità ISEE nel Dl Crescita

Lo spettro della procedura d’infrazione per debito eccessivo sembra non aleggiare più sull’Italia, che è riuscita a mettere a posto i conti (e soddisfare le richieste comunitarie) grazie a un pacchetto di misure anti-infrazione. L’inizio della seconda metà del 2019 è stato caratterizzato anche da alcune novità a livello contabile e fiscale: l’Agenzia delle Entrate ha specificato il funzionamento delle detrazioni delle spese sanitarie, mentre l’entrata in vigore del DL Crescita ha fatto scattare novità per l’ISEE 2019 e dato il via alla seconda fase della rottamazione ter. Insomma, una settimana piuttosto densa di avvenimenti: vediamo tutto quello che è successo in questo inizio luglio 2019.