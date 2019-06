Economia, le news della settimana: 14esima per pensionati e lavoratori, scivolo pensioni, bonus tende da sole, zanzariere e multe scontrini elettronici

È stata un'altra settimana di notizie politico economiche importanti, che hanno riguardato soprattutto l'Italia. A cominciare dalle questioni fiscali e previdenziali, come la quattordicesima per le pensioni e il lavoro dipendente; il bonus per le tende da sole; il maxi scivolo con cinque anni di anticipo per andare in pensione; le multe sospese per gli scontrini elettronici. Scopriamo le singole notizie in dettaglio.