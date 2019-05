I prezzi medi di vendita ed affitto dei box nelle principali città italiane

Secondo quanto registrato dall’Osservatorio di Immobiliare.it , il mercato deinelle grandi città italiane in quest’ultimo anno sta registrando una sorta di normalizzazione, anche se non si può ancora parlare di ripresa. Questo in particolare in relazione ai 10 anni passati, che hanno vistodella compravendita di garage, relativo principalmente al successo del car sharing , alla crisi economica e all’utilizzo di auto sempre più vecchie. Il boom dell’offerta, che in alcuni casi era cresciuta quasi delnel quinquennio 2013-2018, si è arrestato e il numero di annunci sta tornano lentamente a volumi più contenuti in quasi tutte le città italiane.