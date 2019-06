I cinque Paesi che esportano più all’estero, c’è anche l’Italia

In un periodo di forte ristrettezza economica, dove i mercati chiudono spesso in ribasso e non si fa altro che parlare di crisi, c'è un settore dove l'Italia è riuscita a fare bene negli ultimi tempi, ovvero quello del commercio internazionale. Da un'indagine svolta da HS2012, confermata dall’indice delle eccellenze competitive italiane elaborato dalla Fondazione Edison, il nostro paese si è collocato tra le prime cinque potenze mondiali con il più alto surplus commerciale nei manufatti. Si tratta di prodotti per lo più di tipo industriale e la classifica completa ha coinvolto altre grandi nazioni, vediamo quali.