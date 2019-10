Economy News della settimana: bonus da 400 ai lavoratori, lotteria degli scontrini, esenzione canone rai 2020, pensioni scadenza quota 100, dal bollettino Rav a pagoPA, come cambia l’Isee, fattura elettronica solo per i forfettari, decreto ambiente e come cambia la flat tax per le partite iva

Settimana ricca di novità sul fronte economico-finanziario quella che si è appena conclusa. I lavori per la Manovra 2020 procedono spediti e, proprio in questi giorni, particolare attenzione hanno attirato le notizie riguardanti il bonus di 400 euro per i lavoratori meno abbienti, la lotteria degli scontrini, la proposta di modifica del modello Isee e le ultime news su quota 100, fatture elettroniche per forfettari e flat tax per Partite Iva. In questo scenario, inoltre, si è inserita anche l'approvazione del Decreto Ambiente, il passaggio al servizio PagoPa e le scadenze per la presentazione della domanda di esenzione per il pagamento del canone Rai nel 2020.