Banche, la classifica italiana delle più solide secondo la BCE

Le banche europee sono (quasi tutte) in splendida salute. Questo quanto emerge dal "Supervisory Review and Evaluation Process" (abbreviato in SREP, un esame di fine anno per valutare la solidità degli istituti di credito) condotto dalla Banca Centrale Europea. Certo, alcune criticità sono ancora presenti ma, come sintetizzato dal presidente del Consiglio di Vigilanza Unica Bce Andrea Enria, la situazione generale è abbastanza positiva.