Fos, operatività su azioni proprie

(Teleborsa) – FOS ha comunicato che, nell’ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie approvato dall’Assemblea degli azionisti il 30 aprile 2020 e avviato dal Consiglio di Amministrazione il 12 novembre 2020 (per un periodo di 18 mesi dalla data di approvazione da parte dell’Assemblea), tra il 12 e il 19 febbraio 2021 inclusi, ha acquistato complessivamente 15.000 azioni ad un prezzo medio unitario ponderato di circa 2,86 euro per azione e per un controvalore complessivo pari a 42.945,00 euro.

A seguito di tali operazioni la PMI genovese di consulenza e ricerca tecnologica possiede, al 19 febbraio, al netto delle 39.000 azioni proprie cedute in data 17 febbraio 2021 come parte del corrispettivo nell’ambito dell’operazione di acquisizione di InRebus Technologies, un totale di 20.250 azioni proprie, pari allo 0,325% del capitale sociale.

In Borsa, oggi, seduta sostanzialmente invariata per FOS, che termina gli scambi con un moderato -0,18%.