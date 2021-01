FOS, informativa su azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) – FOS ha comunicato che, nell’ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie approvato dall’Assemblea degli azionisti il 30 aprile 2020 e avviato dal Consiglio di Amministrazione il 12 novembre 2020 (per un periodo di 18 mesi dalla data di approvazione da parte dell’Assemblea), tra tra l’11 e il 19 gennaio 2021 inclusi, ha acquistato complessivamente 9.750 azioni ad un prezzo medio unitario ponderato di circa 2,48 euro per azione e per un controvalore complessivo pari a 24.221,25 euro.

A seguito di tali operazioni la PMI genovese di consulenza e ricerca tecnologica possiede, al 19 gennaio, un totale di 28.500 azioni proprie, pari allo 0,458% del capitale sociale.

Nel frattempo, sul listino milanese, FOS registra una flessione del 4,11%, che rispetto alla vigilia si attesta a 2,45 euro.