Fos, forte crescita di ricavi ed EBITDA nel 1° semestre

(Teleborsa) – Il CdA di Fos – società quotata su AIM Italia e attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e prodotti digitali per grandi gruppi industriali e per la pubblica amministrazione – ha approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2021. Le 5 linee di business hanno concorso alla generazione di un valore della produzione pari a 8,6 milioni di euro, in crescita del 49% rispetto ai 5,8 milioni al 30 giugno 2020.

L’EBITDA al 30 giugno 2021 è stato pari a 1,5 milioni di euro e ha registrato una crescita del 43% rispetto a 1,1 milioni di euro al 30 giugno 2020 e un 30% di incremento sul risultato proformato. Il risultato netto è stato pari a 0,5 milioni di euro, in crescita del +43%. La Posizione Finanziaria Netta è cash positive per 2,1 milioni di euro, in miglioramento rispetto al 31 dicembre 2020 (cash positive per 1,5 milioni di euro).



“Chiudiamo con grande soddisfazione un semestre 2021 in forte crescita – ha dichiarato Enrico Botte, AD di Fos – Il mercato apprezza la nostra proposta di business che permette ai clienti di costruire business forti e di successo nel tempo, integrando nella loro catena del valore, servizi e prodotti digitali basati sulla sostenibilità e l’innovazione continua”. “Siamo molto contenti della forte crescita organica, del lancio delle startup che ci aspettiamo porteranno valore nel futuro e dell’integrazione del Digital Learning, frutto dell’acquisizione effettuata a fine 2020 – ha aggiunto – Tutto questo ci lascia molto fiduciosi per il prosieguo dell’esercizio in corso e del nostro percorso di crescita“.

Per quanto riguarda l’evoluzione prevedibile della gestione, “i risultati raggiunti nel primo semestre, supportati da un ottimo risultato del back-log di ordini attualmente in essere, lasciano ben sperare in previsione del secondo semestre in corso”.