FOS, aggiudicato progetto R&D con sostegno Regione Liguria

editato in: da

(Teleborsa) – FOS, società quotata su AIM Italia che offre servizi digitali e progetti di innovazione, si è aggiudicata un progetto di ricerca e sviluppo per l’implementazione predittiva di in ambito industriale e navale, con l’applicazione di tecnologie Industria 4.0: digital twin e IoT. La società ha infatti comunicato di aver ricevuto, da parte di Regione Liguria a valere sul bando POR FESR 2014-2020 – Asse 1 – Azione 1.2.4, l’approvazione del progetto Aware.

“Il progetto Aware costituisce una occasione molto importante per consolidare una filiera di aziende tecnologiche con forte vocazione all’innovazione e alla collaborazione in grado di trasferire e applicare soluzioni digitali ai settori storici dell’industria genovese. È una grande sfida che può aprire enormi opportunità sul mercato nazionale ed europeo”, ha commentato Giorgio Allasia, responsabile Engineering and Technology Transfer di FOS. Il progetto Aware, coordinato da FOS, è infatti in collaborazione con Cetena, Fincantieri, Fincantieri SI, Dema, Docspace, Smart track e Iroi.

Il progetto Aware complessivamente prevede un investimento totale di 1.996.248 euro e un finanziamento di Regione Liguria di 1.068.800 euro. L’investimento di FOS è pari a circa 354 mila euro, finanziato con un contributo a fondo perduto da parte di Regione Liguria di circa 198 mila euro. L’inizio della realizzazione del progetto è previsto per giugno 2021 e le attività si concluderanno dopo 18 mesi.

Balza in avanti FOS, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell’1,18%, attestandosi a 3,43. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l’ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 3,507 e successiva a 3,647. Supporto a 3,367.