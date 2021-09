FOS, aggiornamento sullo share buy-back

(Teleborsa) – FOS ha comunicato che, nell’ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie approvato dall’Assemblea degli azionisti il 28 aprile 2021 e avviato dal Consiglio di Amministrazione il 24 maggio 2021 (per un periodo di 18 mesi dalla data di approvazione da parte dell’Assemblea), tra il 10 e 20 settembre 2021 inclusi, ha acquistato 6.000 azioni ad un prezzo medio unitario ponderato di circa 4,0888 euro per azione e per un controvalore complessivo pari a 24.532,50 euro.

A seguito di tali operazioni la PMI genovese di consulenza e ricerca tecnologica possiede, al 21 settembre, un totale di 123.750 azioni proprie, pari all’1,989% del capitale sociale.

Intanto, sul listino milanese, FOS estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 4,06 euro.