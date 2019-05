Forum PA, si apre oggi la trentesima edizione alla Nuvola di Roma

editato in: da

(Teleborsa) – Si è aperta oggi la trentesima edizione di Forum PA – la manifestazione sull’innovazione e la sostenibilità nella Pubblica amministrazione organizzata da Fpa, società del gruppo Digital360, al Roma Convention Center La Nuvola, con il supporto di Aws Intel, Cisco, Dxc Technology, Vodafone Business e Aci – che per tre giorni darà vita a convegni, workshop e momenti di formazione secondo il filo conduttore “la PA che crea valore pubblico per il Paese”.

Tra gli appuntamenti della prima giornata un confronto tra il ministro per la PA Giulia Bongiorno e Oliver Dowden, ministro della funzione pubblica del governo britannico, sulle sfide della modernizzazione del settore pubblico per i governi nazionali europei; una conferenza organizzata in collaborazione con Istat sul futuro del sistema statistico nazionale a trent’anni dalla sua fondazione e il convegno organizzato da Inail sulle nuove tecnologie che cambiano anche le esigenze di prevenzione nei luoghi di lavoro. Nel pomeriggio, inoltre, Giancarlo Giorgetti, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e segretario del Cipe parlerà di come rilanciare gli investimenti pubblici, attrarre capitali privati e valorizzare la collaborazione fra pubblico e privato mentre Vito Claudio Crimi, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, interverrà sul ruolo che la ricerca e le nuove tecnologie possono avere nella rinascita dell’Aquila e del territorio abruzzese dopo il sisma del 2009. Ci sarà poi un momento di confronto sulle sfide che la trasformazione digitale pone alle politiche attive del lavoro, chiamate a intervenire per ridurre le disuguaglianze e creare occupazione di qualità, con la partecipazione di Claudio Cominardi, Sottosegretario di Stato Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Pasquale Tridico, Presidente Inps, Domenico Parisi, Presidente Anpal, Tiziano Treu, Presidente Cnel, e Maurizio Sacconi, ex presidente della commissione lavoro al Senato. Fra i principali appuntamenti pomeridiani anche il convegno organizzato da Unioncamere, per approfondire le attività realizzate per ridurre il peso degli oneri burocratici a carico delle imprese italiane e le soluzioni per orientare e facilitare la ricerca delle informazioni e il contatto con le diverse amministrazioni. A chiudere la giornata sarà Luca Attias, Commissario Straordinario per l’attuazione dell’Agenda Digitale -Presidenza del Consiglio dei Ministri.