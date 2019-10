Forum Euroasiatico, Micillo (Intesa Sanpaolo): piano d’impresa da 2,8 miliardi in ottica digital

editato in: da

(Teleborsa) – “In risposta all’evoluzione del mercato, Intesa Sanpaolo sta realizzando un percorso di trasformazione del gruppo in ottica digital con una infrastruttura digitale all’avanguardia di circa 2,8 miliardi di investimenti”. Lo ha detto oggi, al Forum Eurasiatico di Verona, l’head of Corporate and Investment Banking Division di Intesa Sanpaolo, Mauro Micillo.

“L’obiettivo – ha aggiunto – è anticipare e accompagnare i bisogni e i comportamenti dei clienti per orientarli sempre di più alla costruzione di relazioni digitali frictionless con la Banca. Il piano d’impresa 2018-2021 – ha concluso il manager – fa leva anche sul coinvolgimento attivo e sulla valorizzazione di circa 6.650 persone che saranno formate o riconvertite verso attività ad alto valore aggiunto”.

Il XII Forum Economico Eurasiatico dell’Associazione Conoscere Eurasia è organizzato con Roscongress e Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, in collaborazione con Association of European Businesses e RSPP (Unione industriali e imprenditori della Russia).

Partner del Forum: Intesa Sanpaolo, Rosneft, Gazprombank, Credit Bank of Moscow, Region, Group of Companies, Lex Systems. Sponsor principali: Banca Intesa Russia, Pirelli, Coeclerici, Assicurazioni Generali, Accenture, Mercantile & Maritime Energy e con il sostegno di ITTN, International Technology Transfer Network.