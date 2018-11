Forum Agenti Milano, appuntamento il 22 e 23 novembre

editato in: da

(Teleborsa) – Attualmente sono oltre 240.000 gli Agenti di Commercio attivi e rappresentano una delle più importanti categorie professionali in Italia, fondamentale soprattutto nello sviluppo delle piccole e medie imprese che costituiscono il 90% del tessuto imprenditoriale del Paese. Un dato in particolare dà la misura della centralità del ruolo degli Agenti di Commercio nell’economia italiana: movimentano il 70% del PIL. In parole povere 7 prodotti e/o servizi su 10 sono stati venduti da questa categoria. Un dato significativo che fotografa perfettamente l’apporto rilevante al tessuto economico del nostro paese.

Fiera Milano RHO ospiterà giovedì 22 e venerdì 23 Novembre, la prossima Fiera degli Agenti di Commercio. Giunta alla sua tredicesima edizione, Forum Agenti è in assoluto l’unica Fiera interamente dedicata ai colloqui di ricerca Agenti di Commercio Enasarco e Venditori. Un appuntamento, dunque, da non perdere per gli esperti del settore che avranno la possibilità di vivere una due-giorni di scambi e opportunità.

I NUMERI DEL SUCCESSO – Dal 2013, anno della prima edizione, sono state 2.374 le aziende hanno incontrato 38.622 Agenti di Commercio. Un totale di 12 edizioni nelle quali si sono svolti oltre 55.000 colloqui di ricerca e selezione Agenti di Commercio Enasarco e Venditori (fonte Agent321.COM).

RadioAgenti.IT, Official Broadcaster della manifestazione, seguirà live la due giorni di eventi e iniziative.