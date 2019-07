Forte ondata di maltempo in Italia. Tre morti, allagamenti e danni.

editato in: da

(Teleborsa) – Il maltempo continua a colpire l’Italia. Agli allagamenti e i disagi di ieri, in particolare nelle zone del Nord, si aggiungono i nubifragi e le bombe d’acqua che già da ieri sera e per tutta la notte stanno interessando in particolare il centro del Paese. Una donna è morta a Fiumicino, sul litorale laziale, dopo essere stata sbalzata via con la sua auto in strada da una tromba d’aria. Allagamenti in alcuni punti della rete metropolitana della capitale.

Nella zona di Arezzo, a Olmo, un uomo di 72 anni è stato travolto da una improvvisa massa d’acqua mentre sotto un violento nubifragio stava cercando di tornare a casa. La tragedia vicino alla sua abitazione. Ieri sabato 27 luglio in Alto Adige un’altra donna, una norvegese di 45 anni, è morta dopo essere stata colpita da un fulmine durante una gara podistica in montagna.

I metereologi prevedeno comunque miglioramenti già da questo pomeriggio.