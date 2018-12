Forte calo del mercato americano

editato in: da

(Teleborsa) – A picco Wall Street, con il Dow Jones che accusa un ribasso dell’1,79%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per lo S&P-500, che retrocede a 2.609,55 punti, ritracciando dell’1,55%. In forte calo il Nasdaq 100 (-1,82%), come l’S&P 100 (-1,6%).

Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell’S&P 500. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti sanitario (-2,90%), energia (-2,10%) e informatica (-1,96%).

Giornata da dimenticare per tutte le Blue Chip del Dow Jones, che mostrano una performance negativa. Le peggiori performance si registrano su Johnson & Johnson, che ottiene -8,06%.

Nulla di fatto per Cisco Systems, che passa di mano sulla parità.

Sensibili perdite per 3M, in calo del 2,54%.

In apnea United Health, che arretra del 2,53%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Ctrip.Com International (+1,41%), Dollar Tree (+0,98%), Hasbro (+0,93%) e Regeneron Pharmaceuticals (+0,68%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Costco Wholesale, che prosegue le contrattazioni a -8,14%.

Tonfo di Adobe Systems, che mostra una caduta del 6,44%.

Lettera su Walgreens Boots Alliance, che registra un importante calo del 3,95%.

Affonda CSX, con un ribasso del 3,44%.