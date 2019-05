Forex, sterlina soffre ennesima impasse Brexit

editato in: da

(Teleborsa) – Sul mercato Forex, soffre la sterlina dopo che si sono chiusi senza un accordo le trattative tra Tory e Labour per uscire dall’impasse della Brexit. Ad annunciare il mancato compromesso lo stesso Jeremy Corbyn tramite una lettera inviata alla premier Theresa May nella quale afferma di aver messo fine ai colloqui.

Dopo sei settimane di confronti, afferma il leader dell’opposizione, aggiungendo: “si è arrivati fin dove si poteva”.

Sembrano ormai contati i giorni per la Premier britannica che s’è impegnata a indicare una data per le sue dimissioni da leader Tory e da premier dopo la settimana del 3 giugno, periodo in cui intende sottoporre a Westminster il voto “in seconda lettura” sulla legge per l’attuazione dell’uscita dall’Unione Europea.

La divisa britannica ha registrato un immediato contraccolpo negativo rispetto al dollaro calando dello 0,30%, ai minimi da gennaio.