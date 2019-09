Forex, sterlina in rimonta dà fiducia al Parlamento inglese

editato in: da

(Teleborsa) – Sterlina in risalita mentre resta aperto il capitolo Brexit e le possibili elezioni in Gran Bretagna. Gli addetti ai lavori sembrano aver accolto positivamente l’approvazione del Parlamento del Regno Unito della proposta di legge per scongiurare il no-deal.

Quanto alle trattative con l’UE, il portavoce di Johnson avrebbe confermato che la priorità per l’attuale premier è portare a casa un accordo rinegoziato al prossimo vertice europeo, che si terrà il 17 e 18 ottobre, mentre sembra esclusa la possibilità che chieda un nuovo rinvio della Brexit, per ora fissata al 31 ottobre 2019.

Il cross eur/gpb quota 0,8915 mentre il cable viaggia a 1,2365 dollari.

Sul fronte euro, la moneta unica resta in attesa della riunione di politica monetaria della BCE, in calendario questa settimana. Gli economisti puntano su un taglio al tasso sui depositi di 10 punti, ma nessuna mossa a settembre.