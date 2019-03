Forex, euro poco mosso in attesa della BCE

editato in: da

(Teleborsa) – Si muove con prudenza la moneta unica nei confronti delle principali valute di riferimento, alla vigilia della riunione di politica monetaria della BCE. Il cross eur/usd è stabile a 1,1304 dollari mentre quello contro lo yen quota 126,46.

A frenare il corso dell’euro, la prospettiva che la Banca centrale europea mostri un approccio ancora più cauto di quanto già scontato dai mercati. Secondo gli addetti ai lavori, l’Eurotower aspetterà ancora ad avviare il percorso di rialzo dei tassi di interesse in Eurolandia, per rispondere al rallentamento economico della Zona euro.

Sul fronte Fed, è atteso per oggi l’intervento del membro votante John Williams, Presidente della Federal Reserve Bank of New York. Ieri Eric Rosengren, numero uno della Fed di Boston, ha dichiarato che la pausa della banca centrale americana potrebbe essere più lunga del previsto prima di modificare nuovamente i tassi di interesse. Nel frattempo, stasera arriva il Beige Book sullo stato dell’economia statunitense.

Tra le altre valute, la sterlina è poco mossa in vista del voto parlamentare sulla Brexit, in calendario la prossima settimana.