Forex, euro poco mosso. Cresce cautela aspettando la BCE

editato in: da

(Teleborsa) – Si muove con prudenza l’euro sul biglietto verde con il cross che scambia a 1,1239 dollari. L’attenzione degli investitori è concentrata sulla riunione di politica monetaria della BCE, in calendario giovedì prossimo, 11 Aprile. Dal board non sono attesi cambiamenti di politica monetaria, ma gli occhi saranno puntati sulla consueta conferenza stampa che segue la decisione dei membri dell’Eurotower.

Tra le altre valute, la sterlina si muove in cauto rialzo mentre il premier Theresa May è in cerca di un compromesso con l’opposizione laburista a pochi giorni dalla nuova dead-line (12 Aprile) fissata per l’uscita dall’Ue.

Il biglietto verde è debole dopo i dati contrastanti sul mercato del lavoro, che hanno mostrato una ripresa degli occupati, ma una frenata dei salari.