Forex, euro in timido rialzo. Banche centrali in focus

(Teleborsa) – Settimana densa di appuntamenti quella che si è avviata oggi. Si inizia dal vertice storico USA-Corea del Nord, domani 12 giugno, per continuare con le riunioni di politica monetaria di Stati Uniti (Federal Reserve) ed Europa (BCE), in calendario tra giovedì 14 giugno e venerdì 15 giugno. In questi due giorni attenzione anche alle indicazioni che arriveranno dalla Banca del Giappone.

Sul mercato del Forex, l’euro si muove in timido apprezzamento nei confronti del biglietto verde con le aspettative degli analisti di prime indicazioni ufficiali da parte della banca di Francoforte su tempi e modi di chiusura definitiva del Quantitative Easing. La valuta unica trova sostegno dalle rassicuranti parole delneo ministro dell’Economia, Giovanni Tria, sulla permanenza dell’Italia nell’area euro. Il cross eur/usd vale 1,1781 dollari dopo essere salito fino al top intraday di 1,1821 dollari.

La divisa di Eurolandia guadagna terreno inoltre sullo yen e scambia a a 129,64. La valuta nipponica si muove con debolezza anche nei confronti del dollaro con il cross che vale 110,03.