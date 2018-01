Forex: euro e dollaro in focus. Cosa aspettarsi dalla coppia?

(Teleborsa) – Settimana di fuoco per il mercato Forex, in particolare per il cambio euro-dollaro, tra Fed e mercato del lavoro negli Stati Uniti.

Cosa aspettarsi dalla coppia di monete, è l’interrogativo che più si sta ponendo la folla di investitori, a pochi giorni dalla prima riunione BCE, targata 2018, e con una agenda fitta di eventi importanti da monitorare: la riunione della Federal Reserve e, i Non Farm Payrolls, la pubblicazione dei nuovi posti di lavoro nei settori non agricoli, a gennaio.

Come per la Banca Centrale Europea, i due cambi assisteranno alla prima riunione della banca centrale americana: non sono attesi cambiamenti sui tassi di interesse negli Stati Uniti e neanche comunicazioni particolari in materia di politica monetaria.

Il primo meeting dell’anno dunque non dovrebbe riservare particolari sorprese. Nel frattempo, il cable eur/usd viaggia stabilmente sopra quota 1,24 dollari, a 1,2407, dopo aver rotto al rialzo, nei giorni scorsi, la soglia di 1,25, aggiornando i massimi da oltre tre anni.

Il biglietto verde è in marginale risalita complici i numeri sul PIL statunitense, del quarto trimestre, che hanno mostrato la solidità dei consumi interni e degli investimenti, anche se nel complesso la crescita economica è sta più debole delle attese.