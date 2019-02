Forex, euro debole dopo sforbiciata Bruxelles

editato in: da

(Teleborsa) – Scambi in calo per l’euro dopo che Bruxelles si è mostrata più pessimista sulla crescita dell’intera Zona Euro. La Commissione europea ha rivisto drasticamente al ribasso anche le previsioni per l’economia italiana, avvisando che la crescita resterà anemica e mostrerà una espansione del PIL di appena lo 0,2%, la più bassa tra tutti i Paesi membri dell’Ue.

Il cross eur/usd vale 1,1336 dollari dopo essere sceso al bottom intraday di 1,333 dollari.

Tra le altre valute, la sterlina si muove in lieve calo nel giorno della riunione della Bank of England (BoE), la prima del 2019. La banca guidata da Carney pubblica anche i verbali del meeting e il rapporto sull’inflazione. Sempre oggi la premier britannica Therese May si recherà a Bruxelles per cercare di riaprire le trattative e modificare l’accordo sulla Brexit, così da riuscire a ottenere l’appoggio del Parlamento.

Il cambio con l’euro vale 0,8789 mentre contro il biglietto verde statunitense scambia a 1,2897 dollari.