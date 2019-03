Forex, clima risk-off premia lo yen

editato in: da

(Teleborsa) – La corsa agli asset più sicuri sta spingendo le quotazioni dello yen, considerato bene rifugio dagli investitori in un contesto di risk-off.

Il sentiment degli operatori è stato appesantito dai dati macro usciti negli ultimi giorni, come quello USA sul PMI manifatturiero che ha mostrato un calo della produzione americana scesa sui minimi da quasi due anni, provocando nuovi timori sul rischio recessione negli Stati Uniti. A pesare sui mercati internazionali è stato anche il PMI dell’Eurozona, soprattutto in Germania.

Il cross eur/usd vale 1,13 dollari mentre il cambio dell’euro contro lo yen vale 124,45. La valuta nipponica sale inoltre fino a 110 contro il biglietto verde.

Tra le altre divise, la sterline viaggia in calo sul dollaro dello 0,38% a 1,3164. Nuovi rumor indicano comela premier Theresa May faccia fronte a persistenti pressioni per rassegnare le dimissioni, a causa della gestione caotica della Brexit.