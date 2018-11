Forex, clima attendista sul dollaro. Focus su elezioni midterm USA

editato in: da

(Teleborsa) – Si muove in trading range il dollaro nei confronti delle principali valute, nel giorno in cui si tengono le elezioni di metà mandatoche metteranno alla prova il presidente Donald Trump.

L’incertezza trattiene gli investitori dall’effettuare operazioni consistenti: il cross eur/usd viaggia a 1,1417 dollari mentre il cable gbp/usd che scambia a 1,3083. Poco mosso anche il cambio dollaro/yen che vale 113,35.

La tornata elettorale che si tiene due anni dopo le elezioni presidenziali riguarda il Congresso (435 membri della Camera dei rappresentanti e un terzo dei 100 membri del Senato, pari a 35 seggi), le assemblee elettive dei singoli Stati e la scelta di alcuni Governatori, sempre dei singoli Stati federali.

Si tratta del primo banco di prova di Donald Trump, che fino ad ora ha potuto contare sulla maggioranza dei Repubblicani sia alla Camera che in Senato.

Per il momento l’unico dato certo è la forte affluenza all’early voting, una formula che consente a 37 Stati di mandare i cittadini alle urne in anticipo, addirittura fino a 45 giorni prima della data ufficiale che cade oggi, 6 novembre.

Per il resto, gli exit poll danno i Democratici in vantaggio alla Camera. Hanno bisogno di 24 seggi per scavalcare gli avversari.