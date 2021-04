Raccolta record per Forever Bambù: 11 milioni in una campagna crowdfunding di 8 mesi

editato in: da

Una raccolta record quella che sta concludendo Forever Bambù, realtà impegnata nella piantumazione del bambù gigante, mediante l’agricoltura biodinamica e simbiotica, a fini industriali, alimentari ed energetici. La società, infatti, in soli otto mesi ha raccolto sulla piattaforma Opstart, oltre 10.800.000 euro di investimento da più di 600 persone, superando il traguardo degli oltre 1000 soci e affermandosi sempre di più come realtà leader nel mondo della green economy. Si tratta della campagna di maggior successo di sempre, in Europa e in UK, per ammontare di capitali raccolti.

L’azienda utilizza il metodo di coltivazione biologico e biodinamico certificato e innovative tecniche come l’agricoltura simbiotica e l’elettrocoltura, tutelando la biodiversità, migliorando la qualità del suolo e, in ultimo, la qualità e i volumi di produzione. L’azienda vanta al momento oltre 200 ettari destinati in parte a foreste di bambù gigante, con un 15% dell’estensione totale dedicata alla biodiversità con coltivazioni autoctone (uliveti, frutteti e vigneti).

In coerenza con il core business originario e con la visione del Presidente Emanuele Rissone, il capitale raccolto in questi otto mesi di crowdfunding verrà utilizzato, ed è già stato in parte investito, per finanziare progetti sinergici al core business per creare un progetto green integrato e sostenibile: ricerca sulle bioplastiche, carbon neutrality, mobilità elettrica.

I piccoli e medi investitori che hanno investito nella società fondata nel 2014 da Rissone rappresentano lo spaccato della società italiana: famiglie, medici, infermieri, avvocati, liberi professionisti, insegnanti, docenti universitari.

“Questo risultato record, di 11 milioni di euro raccolti in crowdfunding, è stato ottenuto grazie ad un costante impegno nella promozione delle attività svolte, ad esempio con webinar ogni settimana e su temi specifici e con ospiti importanti, video costanti di aggiornamento – spiega Emanuele Rissone, Presidente di Forever Bambù – Quello che fa la differenza è anche una relazione quotidiana con tutti i nostri mille soci e con i potenziali investitori, tramite gruppo Telegram, centralino telefonico e linea telefonica dedicata.”