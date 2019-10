Ford, vendite in contrazione rispetto a terzo trimestre 2018

editato in: da

(Teleborsa) – “Come previsto, quest’anno è un anno di transizione per Ford mentre ci spostiamo dalla nostra berlina lineup verso un nuovissimo portafoglio vincente di camion e SUV. Le vendite dei Ranger continuano accelerare e il nuovo Explorer ed Escape stanno facendo il loro ingresso negli showroom dei rivenditori ora. I nostri camion, furgoni e attività commerciali hanno continuato a essere forti nel terzo trimestre, con vendite record di furgoni e continua leadership nelle vendite della Serie F.”, così si esprime – Mark LaNeve, Vice presidente Ford Usa.

I prezzi di transazione di Ford si rafforzano. Il mix di camion e SUV Ford è salito all’87% nel terzo trimestre, cinque punti in più rispetto allo scorso anno, prendendo prezzi medi delle transazioni a 37.900 dollari per veicolo a settembre. Ciò rappresenta un aumento di 2.200 dollari rispetto a un anno fa.

Il furgone mercantile più venduto al mondo, il Ford Transit (insieme a Transit Connect e Serie E) ha registrato un nuovo record per il trimestre. Vendite di furgoni Ford sono aumentati del 21% nel terzo trimestre rispetto alle vendite totali di 65.288, stabilendo un record assoluto nel terzo trimestre.

Le vendite totali di pick-up del terzo trimestre Ford sono aumentate 5 percento, registrando la migliore performance del terzo trimestre in 14 anni di vendite di 240.387 pickup.

Nonostante questi dati, rispetto al 2018, la casa automobilistica ha subito una contrazione a livello complessivo. Le vendite generali, a 580.251 veicoli totali, hanno registrato un negativo del 4,9% rispetto al quarto trimestre dell’anno precedente, quelle dei Suv a 193.100 unità, segnano un meno del 10,5% e le auto del 29,5% toccando le 77.231 unità. Di trend contrario i camion che, a 309.920 unità, salgono dell’8,8%.

Al momento il titolo a Wall Street perde il 2,58%