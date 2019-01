Ford, più che dimezzato l’utile nel 2018 con frenata vendite UE e Cina

editato in: da

(Teleborsa) – Nei dodici mesi nonostante Ford abbia realizzato ricavi totali per 160 miliardi rispetto ai 156 miliardi dell’anno precedente, l’utile netto scende a 3,69 miliardi da 7,75 miliardi del 2017.

Le perdite subite in Cina e in Europa hanno inciso moltissimo nel dimezzare gli utili dell’anno appena passato e il Cfo Bob Shanks commenta così la voce dell’esercizio negativa: “Sebbene il 2018 sia stato un anno impegnativo, abbiamo posto le basi per realizzare un modello di business più competitivo e più resiliente. Siamo molto fiduciosi nel nostro piano”.

Il gruppo di Detroit chiude il quarto trimestre dell’anno con ricavi in crescita dell’1% a 41,8 miliardi e un risultato netto negativo per 100 milioni di dollari dopo aver scontato oneri straordinari per 900 milioni.

Il risultato operativo scende a 1,5 miliardi di dollari da 2,1 miliardi dello stesso trimestre dell’anno precedente nonostante la buona performance del Nord America e del business del credito. A traghettare in basso sono le attività estere, che continuano a mostrare un saldo negativo pari oltre 800 milioni, sul quale pesano particolarmente i dati dell’Europa con un Ebit negativo per 400 milioni e quelli cinesi con un rosso da oltre un miliardo di dollari.