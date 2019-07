Ford fiduciosa guarda ai conti, titolo in rialzo

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata ricca di pubblicazioni di trimestrali e Wall Street freme. Oltre ai conti del secondo trimestre di Facebook – che risente anche dellamaxi multa appena infertagli dalla Federal Trade Commission statunitense – si attende il responso di periodo anche per Ford.

Gli analisti si aspettano per la casa automobilistica a stelle e strisce utili rettificati di 0,31 dollari per azione, in aumento rispetto ai 0,27 dollari per azione ottenuti nel secondo trimestre del 2018. I ricavi sono visti in calo a 35,1 miliardi dai precedenti 35,9 miliardi dello stesso periodo di un anno fa.

Al momento il titolo scambia in borsa con un rialzo dello 0,84% a 10,26 dollari.