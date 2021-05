Ford, continua il rally in Borsa dopo piano per veicoli green

editato in: da

(Teleborsa) – Protagonista Ford Motor, che mostra un’ottima performance, con un rialzo del 7,45%. Il titolo della casa automobilistica statunitense continua così il suo rally, visto che nella sessione di ieri era salita dell’8%. Il guadagno che sta registrando nella sessione odierna arriva dall’upgrade di RBC Capital Markets, che ha aggiornato la copertura del titolo a “outperform” da “sector perform”.

La banca d’investimento ha affermato che la strategia aziendale aggiornata di Ford dovrebbe portare agli investitori migliori margini man mano che il futuro dei veicoli elettrici dell’azienda diventa più chiaro. Ieri, in occasione dell’investor day, la casa automobilistica di Detroit ha svelato un nuovo piano che prevede investimenti per oltre 30 miliardi di dollari in veicoli elettrici entro il 2025 e punta a portare la quota di auto elettriche sul totale delle vendite al 40% entro il 2030.

Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 15,28 e successiva a quota 16,21. Supporto a 14,35.